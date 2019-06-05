2019-06-05T15:40:42+03:00
Политика

Зеленский назвал главу Еврокомиссии "добрым дядькой" и "классным мужиком"

Президент Незалежной поделился впечатлениями о личной встрече с Жан-Клодом Юнкером
Григорий ЛЕОРДА
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Зеленский пришел в восторг от уединения с Юнкером.Зеленский пришел в восторг от уединения с Юнкером.Фото: REUTERS
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Президент Украины рассказал о личной встрече главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. По итогам переговоров Зеленский назвал своего собеседника "добрым дядькой".

"Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно ли так говорить или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька, очень умный человек, классный такой мужик. И он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его поддержку", - заявил президент Незалежной в интервью телеканалу "1+1".

Напомним, этот выезд - первый для Зеленского в статусе президента. На встрече он подтвердил, что неизменность курса страны на интеграцию с ЕС и НАТО. У лидера Украины также запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, "а также другими высокопоставленными должностными лицами европейских и евроатлантических структур".

ИСТОЧНИК KP.RU

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