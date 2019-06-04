СЕГОДНЯ 18:28 2019-06-04T18:28:03+03:00

Зеленский прибыл в Брюссель со своим первым визитом в качестве президента Фото: REUTERS

В администрации украинского лидера заявили, что он «напомнит европейским друзьям о сотнях погибших и раненых в Донбассе детей»

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Во вторник, 4 июня, Владимир Зеленский прибыл в Брюссель со своим первым зарубежным визитом в качества лидера Украины, в ходе которого он проведет ряд встреч на высшем уровне.

«Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где у него будет ряд встреч на высшем уровне. Президент Украины пообещал напомнить европейским друзьям о сотнях погибших и раненых в Донбассе детей», - говорится во вторник в сообщении администрации главы государства в Twitter.

Напомним, как ранее писал kp.ru, на официальном сайте Зеленского сообщается, что у лидера незаежной запланированы встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, «а также другими высокопоставленными должностными лицами европейских и евроатлантических структур».

ИСТОЧНИК KP.RU