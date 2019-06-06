Погода в Москве 6 июня: МЧС предупреждает о жаре до +31
В Московской области в четверг, 6 июня, температура воздуха достигнет +31 градуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем в четверг местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30-31 градусов", - сообщили в столичном главке ведомства ТАСС.
Столичные спасатели просят москвичей и гостей города избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
Сайт kp.ru писал о семи простых советов, как отлично себя чувствовать в жару. Ученые призывают есть меньше сладостей, не садиться на бессолевые диеты и заботиться о сосудах, побольше спать и не перегружать желудок. Никакой жирной пищи! [подробнее].
ИСТОЧНИК KP.RU
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