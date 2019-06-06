2019-06-06T15:07:06+03:00
Политика

Путин: Россию устраивает цена на нефть в районе 60-65 долларов за баррель

Наша страна не собирается вступать в ОПЕК
Григорий ЛЕОРДА
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В 2018 году президент выступил с Посланием Федеральному собранию в стенах Манежа. Фото Zuma\TASSВ 2018 году президент выступил с Посланием Федеральному собранию в стенах Манежа. Фото Zuma\TASSФото: другой источник.
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Российская федерация не намерена вступать в Организацию стран – экспортёров нефти. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с главредами мировых информагентств на Петербургском немеждународном экономическом форуме. Президент также добавил, что механизм сотрудничества с ОПЕК будет работать как прежде, решения будут консолидированными.

По словам нашего лидера, Россию вполне устраивает цена на нефть в районе 60-65 долларов за баррель. Путин добавил, что в бюджете России заложена цена нефти в $40 за баррель. В Саудовской Аравии этот показатель выше. Именно поэтому страна стремится повысить стоимость нефти.

Отметим, последнее время нефть дешевеет на фоне новостей о запасах в США и в связи с обострением торговой войны США и Китая. В среду, 5 июня, стоимость нефти марки Brent упала ниже 60 долларов за баррель. Такое большое падение произошло впервые с января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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