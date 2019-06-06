США могут поднять пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-06T12:23:35+03:00

По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, такой шаг будет сделан "в подходящее время"

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США могут повысить пошлины на товары из Китая еще на 300 миллиардов долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе визита в Ирландию.

По словам Трампа, Пекин "хочет заключить [торговую] сделку, а Мексика желает ее достичь очень сильно". "В ходе наших переговоров с Китаем происходит много интересного. Я могу поднять [пошлины] еще на $300 млрд, и я сделаю это в подходящее время", - приводит агентство Reuters слова президента Соединенных Штатов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о намерении президента США увеличить пошлины на товары из Китая до 25%. При этом Трамп отметил, что переговоры по торговому соглашению с Китаем «идут очень медленно»; вопрос ввода и снятия пошлин, по словам американского лидера, напрямую зависит от хода переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU