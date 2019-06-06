2019-06-06T15:28:32+03:00
Политика

Путин заявил об отсутствии на территории Венесуэлы российских военных баз

По словам президента России, специалисты из РФ приезжают и уезжают обратно для обслуживания военной техники
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Россия не создает специально какие-либо военные базы на территории Венесуэлы. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы специально там ничего не создаем, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска - этого не было никогда. По контрактам мы обязаны обслуживать [поставленное Венесуэле] вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства - наши специалисты это и делают", - приводит "Интерфакс" слова Путина. Президент также подчеркнул, что Москва давно не продает вооружение Венесуэле.

"Определенные работы там наши специалисты выполнили, не только военные причем, но и из промышленности - и кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал", - добавил глава государства. Говоря об обслуживании Каракасом долга перед Россией, Путин отметил, что Венесуэла в полном объеме обслуживает его, не допуская просрочек.

Ранее сайт kp.ru сообщал о прибытии в Венесуэлу группы российских военнослужащих. Сообщалось, что они могли прибыть в страну для участия в создании базы ПВО; представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что российские военные принимают участие в мероприятиях в рамках военно-технического сотрудничества между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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