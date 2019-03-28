В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал отправку российских военных в Каракас. По его словам, это полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.
«Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством [Венесуэлы]", - сказал Ушаков. При этом, комментируя угрозы со стороны американского лидера относительно присутствия военных России в Вэнесуэле, помощник президента России заявил: "Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются".
24 марта два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 прибыли в Каракас.Они доставили в Венесуэлу не только 35 тонн гуманитарного груза, но еще и 99 военнослужащих во главе с неким высокопоставленным генералом.
Накануне, как писал сайт kp.ru, сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия должна убраться из Венесуэлы".
ИСТОЧНИК KP.RU