Путин рассказал о сложностях на пути к мирному договору России и Японии

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-06T16:08:33+03:00

Российский лидер заявил, что Москве удалось решить ряд спорных вопросов с Пекином путем диалога, так же нужно действовать и с Токио [видео]

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также, как и российская сторона стремится к подписанию мирного договора, однако сложности во многом связаны с военным сотрудничеством Токио и Вашингтона. Соответствующие заявление на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал президент РФ Владимир Путин.

«Действительно, в значительной степени это связано с военным сотрудничеством Японии с Соединенными Штатами», - прокомментировал российский лидер вопрос о подписании мирного договора. «Я точно знаю, что премьер Абэ хочет этого, стремится к достижению подписания мирного договора. И я этого тоже хочу», - добавил он.

Путин отметил, что России удалось решить ряд спорных вопросов с Китаем путем диалога, так же нужно действовать и с Японией

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713298" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина с руководителями информагентств: прямая трансляция.В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит встреча президента Владимира Путина с руководителями российских и иностранных информагентств

Ранее, российский лидер сообщал, что Москва готова к поиску взаимоприемлемых условий по мирному договору с Токио и стороны продолжат развивать политический диалог и двусторонние экономическое сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU