Зеленский прокомментировал петицию с требованием его отставки

СЕГОДНЯ 21:07 2019-06-06T21:20:33+03:00

Ранее она набрала необходимые по закону для рассмотрения 25 тысяч голосов

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Украинский лидер Владимир Зеленский не нашел оснований в петиции за его собственную отставку. Ранее она набрала необходимые по закону для рассмотрения 25 тысяч голосов.

- Это - отставка, невозможность исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента и смерть. По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу, - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также также отметил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, проголосовавших за него во втором туре выборов.

Также Зеленский предложил инициаторам петиции за его отставку потребовать у депутатов Верховной рады скорейшего голосования за инициированный им проект закона об импичменте президента.

Напомним, сразу же после вступления Зеленского в должность президента на его сайте была зарегистрирована петиция о его отставке. Ее инициаторы обвиняли Владимира Зеленского в отсутствии конкретного плана развития страны, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Рада не включила в повестку дня предложенный Владимиром Зеленским закон об импичменте. Президент незалежной внес законопроект в украинский парламент 29 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU