2019-06-04T14:46:47+03:00
Политика

Рада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон об импичменте

Президент незалежной внес законопроект в украинский парламент 29 мая
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Рада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон об импичментеРада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон об импичментеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об особой процедуре импичмента главы государства, который лидер незалежной внес в украинский парламент 29 мая.

За включение проекта закона в повестку дня высказался только 101 депутат, однако требуется поддержка 226 парламентариев.

Напомним, после победы Зеленского на президентских выборах представитель команды новоизбранного украинского лидера проанонсировал первые законы для Рады. Он сообщил, что над проектами работа велась еще до выборов, среди которых были законопроекты о расширении норм прямой демократии, снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте.

Тогда представитель украинского лидера в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что процедура импичмента «выходит за деятельность Верховной рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новые санкции на въезд в США в Совфеде назвали защитой от сказочных персонажей
Меркель призвала положить конец торговым конфликтам ЕС и США
Больше 20% выпускников пьют успокоительные таблетки из-за ЕГЭ
Тор из "Мстителей" приостановил карьеру ради семьи
Ученые предположили, как могут выглядеть инопланетяне
Лопетеги официально возглавил «Севилью»
Трамп выразил уверенность в заключении торгового соглашения между США и Британией
Полицейские проверяют телецентр "Останкино" после сообщения об угрозе взрыва
Минкульт открестился от спора блогера BadComedian с издателем фильма "За гранью реальности"
Кувейт противостоит обсуждению в ООН дела Марии Лазаревой
Коробку с вещами будут вручать в вологодских роддомах
Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года
Суд Испании отложил перенос праха диктатора Франко в семейный пантеон
Названы самые дешевые страны для летнего отдыха
Кремль закроют для посещения в День России
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем Киева на переговорах по Донбассу
Верховный суд РФ признал законным запрет полицейским проводить отпуск за границей
«Автомобилисты России»: ГИБДД не сможет лишить нарушителей возможности пользоваться каршерингом
Кремль: перед встречей в Нормандском формате Киеву следует сделать "домашнюю работу"
Строительство самой дорогой дороги России отложили на десять лет
Меркель поддержала строительство «Северного потока-2»
Во Внуково возвращается самолет рейса «Москва-Берлин»
Похороны убитого спецназовца Никиты Белянкина пройдут на Митинском кладбище
Правительство РФ в июне представит предложение по формату электронных паспортов
"Ювентус" начал переговоры с Полем Погба