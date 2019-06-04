СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-04T14:46:47+03:00

Рада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон об импичменте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об особой процедуре импичмента главы государства, который лидер незалежной внес в украинский парламент 29 мая.

За включение проекта закона в повестку дня высказался только 101 депутат, однако требуется поддержка 226 парламентариев.

Напомним, после победы Зеленского на президентских выборах представитель команды новоизбранного украинского лидера проанонсировал первые законы для Рады. Он сообщил, что над проектами работа велась еще до выборов, среди которых были законопроекты о расширении норм прямой демократии, снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте.

Тогда представитель украинского лидера в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что процедура импичмента «выходит за деятельность Верховной рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда».

ИСТОЧНИК KP.RU