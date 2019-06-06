2019-06-06T22:52:47+03:00
В мире

ООН поддержала идею РФ о признании победы над нацизмом всемирным наследием

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российская сторона обратится в Организацию с соответствующим предложением
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
ООН поддержала идею РФ о признании победы над нацизмом всемирным наследиемООН поддержала идею РФ о признании победы над нацизмом всемирным наследиемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение РФ признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества.

- Господин Гутерреш решительно поддержал все наши инициативы в ООН, включая провозглашение Международного дня парламентаризма 30 июня, признание победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества, - подчеркнул Гутерреш.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Гутеррешем заявила, что российская сторона обратится в ООН с соответствующим предложением. РФ предложила провести 21 мая 2022 года Всемирную конференцию высшего уровня по межрелигиозному и межэтническому диалогу, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что преступлениям нацизма нет прощения, как нет оправдания его соучастникам — бандеровцам и легионам СС. Президент открыл памятник героям Сопротивления в нацистских лагерях смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сечин заявил, что США является главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
Пентагон расценивает покупку Турцией С-400 как неприемлемый риск для США
В Британии прокомментировали условие потепления отношений между Москвой и Лондоном
Зеленский прокомментировал петицию с требованием его отставки
В Дубае туристический автобус попал в ДТП
Администрация Зеленского заявила о политической безответственности Рады
В России в 2020 году увеличится материнский капитал
Жаров предупредил о возможной блокировке девяти сервисов VPN
ПМЭФ–2019: Архангельская область намерена развивать сотрудничество с Кузбассом
РПЦ не будет вносить изменение в текст молитвы «Отче наш»
Победителями Международных кадетских игр стали участники из Санкт-Петербурга
Новый глава Астраханской области – в «школе губернаторов»
Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса
В «Нафтогаз» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму
Пашинян приехал на деловую встречу к Путину в Константиновский дворец
Петербургский экономический форум: Институты развития показали комфортную улицу
Националисты забросали файерами дом Порошенко
В Госдуме прокомментировали отказ Рады принять отставку главы МИД Украины
Губернатор Ленобласти Анатолий Дрозденко встретил Си Цзиньпиня в аэропорту Пулково
Касперский рассказал о развитии инициативы своей компании по информационной открытости
Путин сообщил об активизации сотрудничества между Россией и Болгарией
Путин: если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, то «не будем тогда»
Украина пока не будет публиковать "дорожную карту" по ситуации в Донбассе
Росстат заявил, что за последнюю неделю средние цены на бензин выросли на 18 копеек
Путин назвал Гуайдо "симпатичным человеком"
Суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к обязательным работам за прослушку разговоров Джигарханяна