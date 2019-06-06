ООН поддержала идею РФ о признании победы над нацизмом всемирным наследием
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение РФ признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества.
- Господин Гутерреш решительно поддержал все наши инициативы в ООН, включая провозглашение Международного дня парламентаризма 30 июня, признание победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества, - подчеркнул Гутерреш.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Гутеррешем заявила, что российская сторона обратится в ООН с соответствующим предложением. РФ предложила провести 21 мая 2022 года Всемирную конференцию высшего уровня по межрелигиозному и межэтническому диалогу, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что преступлениям нацизма нет прощения, как нет оправдания его соучастникам — бандеровцам и легионам СС. Президент открыл памятник героям Сопротивления в нацистских лагерях смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU