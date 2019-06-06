ООН поддержала идею РФ о признании победы над нацизмом всемирным наследием

СЕГОДНЯ 22:45 2019-06-06T22:52:47+03:00

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российская сторона обратится в Организацию с соответствующим предложением

Изменить размер текста: A A

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал предложение РФ признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества.

- Господин Гутерреш решительно поддержал все наши инициативы в ООН, включая провозглашение Международного дня парламентаризма 30 июня, признание победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества, - подчеркнул Гутерреш.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Гутеррешем заявила, что российская сторона обратится в ООН с соответствующим предложением. РФ предложила провести 21 мая 2022 года Всемирную конференцию высшего уровня по межрелигиозному и межэтническому диалогу, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что преступлениям нацизма нет прощения, как нет оправдания его соучастникам — бандеровцам и легионам СС. Президент открыл памятник героям Сопротивления в нацистских лагерях смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU