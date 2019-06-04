2019-06-04T17:07:36+03:00
Политика

Владимир Путин: Преступлениям нацизма нет прощения, как нет оправдания его соучастникам — бандеровцам и легионам СС

Президент открыл памятник героям Сопротивления в нацистских лагерях смерти
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Председатель совета директоров группы компаний "Ренова", Виктор Вексельберг, Владимир Путин и главный раввин России Берл Лазар на церемонии открытия памятника. Фото: Михаил Метцель/ТАССПредседатель совета директоров группы компаний "Ренова", Виктор Вексельберг, Владимир Путин и главный раввин России Берл Лазар на церемонии открытия памятника. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Памятник, заложенный в стенах Еврейского музея и Центра толерантности в 75-летие знаменитого восстания в нацистском лагере смерти Собибор и созданный всего за полтора года, и на памятник не очень похож. Две огромные могильные черные плиты словно раздвигаются двумя белыми руками, кто-то пытается вырваться из царства смерти. Владимир Путин, лично вместе с премьером Израилья Биньямином Нетаньяху закладывавший этот памятник героям Сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны, не мог не приехать на открытие монумента.

- Памятники - это хорошо, это нужно, но самое главное - чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах, в нашей душе, - сказал президент. - И тогда не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня. То, что произошло с еврейским народом, это, безусловно, одна из самых трагических и вместе с тем великих страниц не только в истории еврейского народа, а в мировой истории.

Владимир Путин вместе Ароном Бельским, знаменитым участником партизанского отряда братьев Бельских, воевавшего во время Великой Отечественной в Белоруссии, зажег перед началом церемонии полуметровую свечу в память о всех, погибших в концлагерях.

- Массовое, поставленное на поток уничтожение людей — зверское преступление нацизма, которому нет прощения, - заявил Путин. - Как нет и не может быть оправдания тем, кто добровольно становился соучастником этих злодеяний: бандеровцам, участникам легионов СС, националистическим бандам, сеявшим смерть в Прибалтике, на Украине, в странах Европы. Холокост — незаживающая рана, страшный урок, предостережение всем нынешним и будущим поколениям.

Глава Попечительского совета Еврейского музея Виктор Вексельберг рассказал журналистам, что для него это очень личный памятник - среди погибших в гетто у него было 16 родственников.

- Все мои родственник по линии отца были жителями такого гетто в небольшом городе, где я родился, и прожили там около двух лет, - рассказал он. - А потом все это гетто было уничтожено оккупантами: это более 10 тысяч человек, они были вывезены в лес, расстреляны и зарыты в братских могилах. Спасся только отец, потому что он убежал в ополчение, потом воевал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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