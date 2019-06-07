Число жертв аварии прогулочного катера в Будапеште выросло до 19 человек

СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-07T04:14:30+03:00

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По последним данным, жертвами опрокидывания туристического судна во время водной экскурсии по Будапешту стали 19 человек. Об этом сообщили в полиции Венгрии.

Правоохранители уточнили, что были обнаружены еще четыре тела погибших во время крушения на реке Дунай. Неизвестной остается судьба восьми туристов из Южной Кореи и одного члена экипажа судна.

Как рассказал представитель спасательной команды Нандор Ясенски, водолазы готовят катер к подъему на поверхность. Для этого будет использован большой плавучий кран. Подготовку планируют завершить к пятнице,передает Интерфакс.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 29 мая, на реке Дунай в Будапеште столкнулись два судна -катер "Русалка" и теплоход Viking Sygin. В результате катер перевернулся и затонул. На его борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек удалось спасти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711828" frameborder="0"></iframe> В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек.

ИСТОЧНИК KP.RU