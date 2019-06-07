Число жертв аварии прогулочного катера в Будапеште выросло до 19 человек
По последним данным, жертвами опрокидывания туристического судна во время водной экскурсии по Будапешту стали 19 человек. Об этом сообщили в полиции Венгрии.
Правоохранители уточнили, что были обнаружены еще четыре тела погибших во время крушения на реке Дунай. Неизвестной остается судьба восьми туристов из Южной Кореи и одного члена экипажа судна.
Как рассказал представитель спасательной команды Нандор Ясенски, водолазы готовят катер к подъему на поверхность. Для этого будет использован большой плавучий кран. Подготовку планируют завершить к пятнице,передает Интерфакс.
Напомним, сайт kp.ru писал, что 29 мая, на реке Дунай в Будапеште столкнулись два судна -катер "Русалка" и теплоход Viking Sygin. В результате катер перевернулся и затонул. На его борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек удалось спасти.
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек.
ИСТОЧНИК KP.RU