2019-05-30T03:51:16+03:00
Происшествия

На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер, семь человек погибли

Еще семерых удалось спасти, судьба более 20 пассажиров остается неизвестной [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Поисково-спасательная операция осложняется темнотой и непогодойПоисково-спасательная операция осложняется темнотой и непогодойФото: REUTERS
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Поздним вечером в среду, 29 мая, на реке Дунай в Будапеште столкнулись два прогулочных катера, в результате один из них перевернулся и затонул, погибли как минимум семь человек, сообщает The Independent со ссылкой на государственное телевидение.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, полиция и бригады «Скорой помощи». По предварительным данным, на борту перевернувшегося судна находилось 33 пассажира и два члена экипажа, спасатели извлекли из воды 14 человек, семеро из них были уже мертвы, семерых доставили в ближайшие больницы. Таким образом, судьба еще 21 пассажира остается неизвестной.

Несколько человек доставлены в больницу, поиски пропавших без вести продолжаются Фото: REUTERS

Несколько человек доставлены в больницу, поиски пропавших без вести продолжаютсяФото: REUTERS

Поисково-спасательная операция осложняется темнотой и проливным дождем. Отмечается, что столкновение на Дунае произошло возле здания парламента Венгрии.

Столкновение двух прогулочных катеров произошло на Дунае возле парламента Венгрии Фото: REUTERS

Столкновение двух прогулочных катеров произошло на Дунае возле парламента ВенгрииФото: REUTERS

Атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян сообщил ТАСС, что по «информации от компетентных венгерских органов», среди пострадавших россиян нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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