Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

СЕГОДНЯ 05:14 2019-06-07T05:19:49+03:00

Кайл Уокер забивает гол в свои ворота и Нидерланды получают второе очко. Фото: REUTERS

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Сборная Нидерландов по футболу 6 июня обыграла команду Англии в матче полуфинала Лиги наций. Встреча проходила португальском городе Гимарайнше на стадионе "Афонсу Энрикиш" и завершилась со счетом 3:1.

Голландцы вырвали победу в дополнительное время и смогли выйти в финал турнира. Первый мяч в ворота соперников в основное время забросил Маттейс де Лигт (73-я минута). На 7-й минуте первого дополнительного тайма английский защитник Кайл Уокер поразил свои ворота, срезав мяч после удара бывшего футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса.

На 9-й минуте второго дополнительного тайма Промес закрепил победу Нидерландов третьим голом. У проигравших один гол на 32-й минуте забил с пенальти Маркус Рэшфорд, передает ТАСС.

В финале Нидерланды встретятся с португальцами, которые обеспечили себе призовые места, обыграв в полуфинале Швейцарию со счетом 3:1. Матч состоится 9 июня в Порту на стадионе "Драгау". В этот же день швейцарцы и англичане поборются за третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU