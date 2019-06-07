В России создадут "генетический паспорт" военнослужащего

СЕГОДНЯ 06:22 2019-06-07T06:22:02+03:00

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Генетический паспорт военнослужащего могут создать в России. Уникальный проект обсуждают ученые Российской академии наук и Военно-медицинской академии, сообщил президент РАН Александр Сергеев входе Петербургского международного экономического форума.

"Проект далеко идущий, научный, фундаментальный. Его суть - найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям. То есть полноценно использовать те преимущества, которые дает генетическая предрасположенность, что очень важно", - пояснил он в интервью ТАСС.

Глава РАН отметил, что проект дает возможность определять, кто более предрасположен к службе на флоте, а у кому проще, чем остальным, стать десантником или танкистом. Будут учитываться не только физиология человека, но и прогноз его поведения в стрессовых ситуациях.

"Устойчивость по отношению к стрессам, способность в условиях этого стресса выполнять физические и ментальные операции и так далее - все это может содержаться в генетическом паспорте военнослужащего", - рассказал Сергеев.

Напомним, ПМЭФ проходит вСанкт-Петербурге с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

ИСТОЧНИК KP.RU