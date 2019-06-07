Трамп рассказал о причине ухудшения российско-американских отношений

СЕГОДНЯ 07:56 2019-06-07T07:56:50+03:00

По его словам, это связано с расследованием спецпрокурора Мюллера

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном были испорчены расследованием инкриминируемого Москве вмешательства в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако, по словам американского лидера, отношения между странами могут быть налажены.

«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией, - сказал он в интервью Fox News. - Я думаю, что они были подпорчены лживой "охотой на ведьм". У меня могут быть хорошие отношения с Россией».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 18 апреля генпрокурор США обнародовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании якобы связей Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании. В документе сказано, что сотрудники правоохранительных органов не смогли доказать наличие сговора между американского лидера с Кремлем.

ИСТОЧНИК KP.RU