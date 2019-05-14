2019-05-14T07:31:30+03:00
Политика

В СМИ узнали о поручении генпрокурора США проверить расследование Мюллера

Проверку причин начала расследования будет проводить федеральный прокурор Джон Дарем
Юлия ДИВЕЕВА
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Генпрокурор и министр юстиции США Уильям БаррГенпрокурор и министр юстиции США Уильям БаррФото: REUTERS
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Генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр поручил провести проверку причин, которые послужили поводом к началу расследования "российского вмешательства" в выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Проверкой будет заниматься федеральный прокурор штата Коннектикут Джон Дарем. При этом ни он, ни Барр, ни представители Минюста не прокомментировали эти сведения. Однако ранее генпрокурор упоминал, что в его команде есть сотрудники, которые "помогают ему изучить события лета 2016 года", когда появились первые сообщения о вмешательстве России в избирательный процесс в США.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп ответил отказом на просьбу Конгресса предоставить полную не отредактированную версию доклада Мюллера по расследованию "российского вмешательства". Генпрокурор США 18 апреля обнародовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании связей Трампа с Кремлем. В документе сказано, что правоохранители не удалось доказать наличие сговора между Трампом и РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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