Регулярные физические нагрузки оказались опасными для женщин

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-07T12:23:48+03:00

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Несмотря на повсеместную пропаганду здорового образа жизни австралийские ученые предупредили об опасности регулярных физических нагрузок. Оказалось, что женщины, которые на постоянной основе занимаются спортом, могут страдать от нехватки железа в организме.

Доктор Марк Сим из Университета Западной Австралии объяснил, что тренировки способствуют выработке гормона, который подавляет способность женского организма усваивать железо. Кроме того ученый отмечает, что если человек после интенсивной кардеотренировки не успевает восстановиться и уже на следующий день отправятся заниматься сновать, то такое поведение может разрушить эритроциты — элементы которые связаны с доставкой железа и кислорода по всему телу.

При этом ученые отмечают, что мужчины которые занимаются спортом, реже страдают от дефицита железа, чем женщины.

Чтобы восстановить уровень железа в организме, специалисты напоминают, необходимо есть красное мясо, бобы, чечевицу, свежую зелень и овощи. Кроме того, можно принимать железосодержащие добавки, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU