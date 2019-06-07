2019-06-07T13:01:25+03:00
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нежелании поддерживать отечественные нацпроекты

Глава Минфина считает, что предприниматели пребывают во власти нигилизма
Светлана АФАНАСЬЕВА
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Министр финансов России, первый вице-премьер Антон Силуанов.Министр финансов России, первый вице-премьер Антон Силуанов.Фото: Тимур ХАНОВ
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Бизнесмены в РФ должны меньше возмущаться инвестиционными условиями и больше верить в нацпроекты страны. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. Он назвал недовольство бизнеса нигилизмом.

"Мы слышим бизнес и, главное, работаем с ним, но все равно "все плохо". Этот нигилизм в наших умах. Надо нам по-другому взглянуть", - сказал Антон Силуанов.

Вице-премьер отметил, что правительство уже разработало так называемый инвестиционный кодекс страны – законопроект о защите инвестиций. Поэтому к концу года ожидается увеличение темпа роста инвестиций.

Также Силуанов раскритиковал бизнесменов, выводящих деньги за границу и в оффшоры, и тех, кто только требует льгот от правительства. «Бизнес у нас еще по старинке работает: заработал - за границу, заработал - в офшор, там вроде как поспокойнее. Хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке. Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы - не будем финансировать. Большую часть предпринимателей мы, скажем так, развратили - не буду вкладывать, пока не дадите преференций. И третий бизнес есть, который работает. На него как раз и надо делать ставку» - заметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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