2019-06-07T13:32:03+03:00
Общество

По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ задержаны еще трое подозреваемых, один из них сдался сам

В настоящее время их допрашивают следователи
Марина ВЕНЦОВА
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Никита Белянкин служил в спецназе и дважды бывал в командировках в СирииНикита Белянкин служил в спецназе и дважды бывал в командировках в Сирии
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Сотрудники Следственного комитета задержали еще троих подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Как передает ТАСС, в настоящее время их допрашивают следователи.

"Следствие установило и задержало при поддержке сотрудников правоохранительных органов еще двоих подозреваемых в причастности к драке в Красногорском районе, - рассказал собеседник агентства. - Один сам явился в следственные органы. С ними ведутся следственные действия, устанавливается их роль и участие в инциденте".

Таким образом, в настоящее время число фигурантов данного дела уже составляет семь человек. Ранее сообщалось, что в драке могли участвовать порядка 10 человек.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в массовой уличной драке погиб экс-военнослужащий ГРУ Никита Белянкин. Он вступился за двоих незнакомцев. Кроме него, ранения получил еще один мужчина. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве.

Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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