По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ задержаны еще трое подозреваемых, один из них сдался сам
Сотрудники Следственного комитета задержали еще троих подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Как передает ТАСС, в настоящее время их допрашивают следователи.
"Следствие установило и задержало при поддержке сотрудников правоохранительных органов еще двоих подозреваемых в причастности к драке в Красногорском районе, - рассказал собеседник агентства. - Один сам явился в следственные органы. С ними ведутся следственные действия, устанавливается их роль и участие в инциденте".
Таким образом, в настоящее время число фигурантов данного дела уже составляет семь человек. Ранее сообщалось, что в драке могли участвовать порядка 10 человек.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в массовой уличной драке погиб экс-военнослужащий ГРУ Никита Белянкин. Он вступился за двоих незнакомцев. Кроме него, ранения получил еще один мужчина. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве.
Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.
ИСТОЧНИК KP.RU