2019-06-04T12:32:49+03:00
Происшествия

Похороны убитого спецназовца Никиты Белянкина пройдут на Митинском кладбище

6 июня пройдут похороны убитого в Подмосковье спецназовца Никиты Белянкина
Светлана АФАНАСЬЕВА
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Никита Белянкин.Никита Белянкин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Стало известно, где похоронят Никиту Белянкина, бывшего спецназовца ГРУ, зарезанного в уличной драке в подмосковном Путилково. Прощание с молодым человеком состоится в четверг 6 июня на Митинском кладбище. Друг Никиты Белянкина рассказал телеканалу 360, что траурная церемония начнется около 13-14 часов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, боец погиб в ночь на 2 июня в Подмосковье в уличной драке, вступившись за двоих незнакомцев. Никита Белянкин был убит ударом ножа в сердце. Кровавое происшествие состоялось в микрорайоне Путилково около бара «Бирхауз», где Никита прогуливался со своей девушкой. Увидев, как толпа кавказцев избивает двух парней, он не смог пройти мимо и ввязался в неравную драку.

4 июня СК сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве молодого человека. Расследование уголовного дела продолжается.

Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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