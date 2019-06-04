Похороны убитого спецназовца Никиты Белянкина пройдут на Митинском кладбище
Стало известно, где похоронят Никиту Белянкина, бывшего спецназовца ГРУ, зарезанного в уличной драке в подмосковном Путилково. Прощание с молодым человеком состоится в четверг 6 июня на Митинском кладбище. Друг Никиты Белянкина рассказал телеканалу 360, что траурная церемония начнется около 13-14 часов.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, боец погиб в ночь на 2 июня в Подмосковье в уличной драке, вступившись за двоих незнакомцев. Никита Белянкин был убит ударом ножа в сердце. Кровавое происшествие состоялось в микрорайоне Путилково около бара «Бирхауз», где Никита прогуливался со своей девушкой. Увидев, как толпа кавказцев избивает двух парней, он не смог пройти мимо и ввязался в неравную драку.
4 июня СК сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве молодого человека. Расследование уголовного дела продолжается.
Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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