В Австралии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-07T13:33:06+03:00

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Крупнейшую в истории Австралии партию наркотиков изъяли в порту Мельбурна. В страну из Таиланда пытались ввезти около 1,6 тонны метамфетамина и 37 килограммов героина.

Совместную операцию по задержанию наркокурьеров провели австралийские пограничники и Федеральная полиция Австралии. Общая стоимость обнаруженных наркотиков составила почти 850 миллионов долларов.

Сообщается, что злоумышленники спрятали вакуумные пакеты с наркотическими веществам в стереодинамики, которые прибыли в Мельбурн с тайской территории. Результаты проведенного сканирования товаров показались полиции подозрительными, из-за чего было решено разобрать технику. Оказалось, что внутри каждого динамика были спрятаны метамфетамин или героин, передает телеканал «360».

По данным полиции, в ходе изъятия партии арестован никто не был. Стражам порядка до сих пор не удалось обнаружить владельца наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU