2019-06-07T21:15:18+03:00
Происшествия

Пропавший под Киевом самолет приземлился на озеро

Находившиеся на борту люди не пострадали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет Ан-2 сел на воду под КиевомСамолет Ан-2 сел на воду под КиевомФото: Олег УКЛАДОВ
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Днем в пятницу, 7 июня, появилось сообщение о пропаже легкомоторного самолета Ан-2 в Киевской области. Данную информацию подтвердила руководитель пресс-службы регионального управления Госслужбы Украины по ЧС Виктория Рубан.

Изначально предполагалось, что биплан мог разбиться в районе 19-го километра Житомирского шоссе недалеко от спортивной базы "Святошин", однако позже эти сведения опровергли.

Оказалось, что принадлежащий аэроклубу "Чайка" самолет приземлился на озеро возле санатория "Победа". В момент аварийной посадки на борту находились три человека. все они живы. Обстоятельства и причины ЧП выясняются, передает УНН.

Сайт kp.ru писал о том, что менее удачно завершилась ситуация с пропажей японского истребителя F-35A. Самолет пропал во время учений над Тихим океаном еще 9 апреля. Японские военные несколько месяцев продолжали поиски, но пару дней назад было решено свернуть операцию. За все это время удалось найти лишь несколько обломков истребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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