2019-06-08T02:29:17+03:00
Политика

Сирийские военные отразили атаки боевиков в провинции Хама

Юлия ДИВЕЕВА
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Сирийская армия отразила атаки террористов в провинции ХамаСирийская армия отразила атаки террористов в провинции ХамаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сирийская армия за последние сутки дважды успешно отразила массированные атаки террористов в провинции Хама. Об этом сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Первую атаку боевики предприняли 6 июня после захода солнца. На позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах выдвинулись около 500 террористов группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в РФ) и союзных им формирований.

"В наступлении боевиков участвовало шесть танков, четыре боевых машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и другая военная техника", - уточнил Купчишин.

Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России уничтожили более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одну установка реактивной системы залпового огня и два минометных расчета. На следующий день боевики перешли в наступление в районе населенных пунктов Корназ и Хамамият провинции Хама, передает Интерфакс.

Атака началась 7 июня в 10:45. В нападении на Корназ участвовало около 80 боевиков и семь пикапов, а на Хамамият - около 60 боевиков при поддержке двух танков, одной БМП и одного пикапа.

Правительственные войска снова отразили атаку и уничтожили более 20 боевиков, один танк и два пикапа, отметил руководитель ЦПВС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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