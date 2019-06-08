2019-06-08T06:52:01+03:00
Политика

Претендент на пост премьера Великобритании признался, что употреблял наркотики в молодости

Министр окружающей среды Майкл Гоув рассказал в своей книге о том, как пробовал кокаин на вечеринках
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл ГоувМинистр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл ГоувФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Претендующий на пост главы Консервативной партии Великобритании и кресло премьер-министра Соединенного королевства Майкл Гоув признался в том, что в молодости употреблал наркотики. Об этом своем опыте нынешний министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития рассказал в своей книге "Майл Гоув: человек, который спешит".

"Я несколько раз принимал наркотики на нескольких светских мероприятиях, состоявшихся больше 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом", - подтвердил Гоув информацию в интервью газете Daily Mail.

По словам политика, он принимал кокаин и считает это ошибкой, которой не следовало совершать. Он рассказал о своих грехах молодости соратникам еще в 2016 году, когда претендовал на пост главы консерваторов после отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона.

"Думаю, что у всех политиков была своя жизнь до того, как они выбрали политическую карьеру. Безусловно, когда я работал журналистом, я не представлял себе, что пойду в политику и буду служить обществу, так что тогда я действовал без оглядки на это", - пояснил Гоув.

Он отметил, что теперь его коллеги по партии будут решать, следует ли ему становиться лидером тори. Книга "Майл Гоув: человек, который спешит" готовится к изданию. Её написал британский журналист Оуэн Беннет, который и предоставил материал газете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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