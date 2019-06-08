Москва рассчитывает, что суд ООН отклонит обвинения Киева до рассмотрения по существу

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-08T16:00:55+03:00

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Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит иск Киева против Москвы до его рассмотрения по существу. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Российская сторона рассчитывает, что Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

Российская позиция, как подчеркнули в ведомстве, заключается в том, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей.

При этом в МИД РФ отметили, что обращение Киева в Международный суд является очередной попыткой отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека, а также переложить на РФ ответственность за события, которые произошли на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая огласил решение по инциденту в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошло года. В соответствии с ним, Россия должна освободить украинские корабли и моряков, которые были задержаны за нарушение российской государственной границы.

ИСТОЧНИК KP.RU