Москва рассчитывает, что суд ООН отклонит обвинения Киева до рассмотрения по существу
Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит иск Киева против Москвы до его рассмотрения по существу. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
"Российская сторона рассчитывает, что Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.
Российская позиция, как подчеркнули в ведомстве, заключается в том, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей.
При этом в МИД РФ отметили, что обращение Киева в Международный суд является очередной попыткой отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека, а также переложить на РФ ответственность за события, которые произошли на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая огласил решение по инциденту в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошло года. В соответствии с ним, Россия должна освободить украинские корабли и моряков, которые были задержаны за нарушение российской государственной границы.
ИСТОЧНИК KP.RU