2019-06-02T15:04:20+03:00
Политика

МИД России прокомментировал претензии Украины в суде ООН

В ведомстве отметили, что Москва будет доказывать отсутствие юрисдикции трибунала по данному делу
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МИД России прокомментировал претензии Украины в суде ООНМИД России прокомментировал претензии Украины в суде ООНФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва на слушаниях в Международном суде в Гааге будет доказывать отсутствие юрисдикции этого органа для рассмотрения судебного дела "Украина против Российской Федерации".

«В частности, мы [Россия] отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Москва намерена "обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей".

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что представители РФ приведут "иные юрисдикционные возражения", которые связаны, в том числе, "с неготовностью Украины в полной мере выполнить обязательные процессуальные условия".

Напомним, в минувшую субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву огласил решение по инциденту в Керченском проливе, который произошел в ноябре 2018 года. В соответствии с ним, РФ должна освободить украинские корабли и моряков.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России в Керченском проливе. Кроме того, они не стали подчиняться законным требованиям российских пограничников, в связи с чем были задержаны. Украинская сторона требует освобождения украинцев, а также задержанных кораблей.

В РФ в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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