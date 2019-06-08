РЖД: в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-08T16:29:11+03:00

Такое решение будет принято по итогам изучения их востребованности

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Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов сообщил, что в некоторых поездах дальнего следования могут исчезнуть вагоны-рестораны. Такое решение обусловлено их невостребованностью.

"У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы, - сказал он в субботу, 8 июня, в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). - Что касается регулярных поездов, вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся. Но не везде, потому что вагон-ресторан - это очень дорого".

По словам Иванова, в настоящий момент компания изучает статистику и спрос, после чего будет подниматься вопрос оптимизации.

Федеральная пассажирская компания является "дочкой" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что с 14 мая РЖД ввела новые правила оформления билетов для новорожденных. Если пассажир не старше одного месяца, то оформить проездной документ для него можно без свидетельства о рождении, для этого достаточно иметь только справку о рождении.

ИСТОЧНИК KP.RU