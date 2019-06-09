Козак: внешнюю политику Молдавии должны определять силы, отражающие волю ее граждан

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-09T08:40:55+03:00

При этом вице-премьер России Дмитрий Козак отметил, что события в Молдавии являются внутриполитическим процессом

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Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Москве важно, чтобы внешняя политика страны определялась силами, которые отражают волю ее жителей.

"Мы по-прежнему подтверждаем, что это исключительно внутриполитический процесс, - сказал он. - Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю ее граждан".

Козак подчеркнул мужественную и прагматичную позицию проевропейского блока ACUM и пророссийской Партии социалистов Молдавии президента страны Игоря Додона, которые "преодолели политические разногласия с целью создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молдавии".

Напомним, в субботу, 8 июня, Партия социалистов и блок ACUM создали парламентскую коалицию. На должности премьера единогласно была утверждена выдвинутая Додоном сопредседатель блока ACUM Майя Санду. Новый кабинет министров под руководством Санду принес присягу сразу после завершения заседания парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU