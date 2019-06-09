2019-06-09T08:40:55+03:00
Политика

Козак: внешнюю политику Молдавии должны определять силы, отражающие волю ее граждан

При этом вице-премьер России Дмитрий Козак отметил, что события в Молдавии являются внутриполитическим процессом
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Вице-премьер правительства России Дмитрий КозакВице-премьер правительства России Дмитрий КозакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Москве важно, чтобы внешняя политика страны определялась силами, которые отражают волю ее жителей.

"Мы по-прежнему подтверждаем, что это исключительно внутриполитический процесс, - сказал он. - Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю ее граждан".

Козак подчеркнул мужественную и прагматичную позицию проевропейского блока ACUM и пророссийской Партии социалистов Молдавии президента страны Игоря Додона, которые "преодолели политические разногласия с целью создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молдавии".

Напомним, в субботу, 8 июня, Партия социалистов и блок ACUM создали парламентскую коалицию. На должности премьера единогласно была утверждена выдвинутая Додоном сопредседатель блока ACUM Майя Санду. Новый кабинет министров под руководством Санду принес присягу сразу после завершения заседания парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за кражу электричества
Бой Головкин Роллс: Геннадий отправил соперника в нокаут
Канадского музыканта застрелили в центре Оттавы
Погода в Москве на 9 июня 2019 года: жара и небольшой дождь
Президент Мексики заявил Трампу, что готов дружить
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС отступных за Brexit
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего младшего брата Тони Родэма
Пресс-секретарь Зеленского признала, что украинские силовики убивают жителей Донбасса
Конституционный суд Молдавии признал незаконным избрание Гречаный спикером
В Армении на территории монастыря Ахапт сгорело здание
Врачи назвали приводящие к ожирению привычки
Соловьева восхитила выдержка российских моряков при сближении с крейсером ВМС США
Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством
В ДНР сообщили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах
Картину Кандинского продали за €2,5 миллионов на аукционе в Мюнхене
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
В Болгарии за подготовку теракта задержали завербованного ИГ* подростка
В метро Бостона десять человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда
США введут пошлины в отношении Мексики при нарушении соглашения по иммиграции
Военные Латвии вновь "заметили" российский корабль вблизи границы страны
IAAF опровергла информацию о продлении отстранения федерации легкой атлетики РФ
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа
В Москве полицейский на рабочем месте покончил с собой
Власти США запретили посольствам размещать ЛГБТ-флаги на флагштоках