За строительством космодрома Восточный следят спутники

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-09T15:31:55+03:00

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Государственная корпорация "Роскосмос" использует свои возможности для наблюдения за строительством космодрома Восточный в Амурской области. Как стало известно, площадку осматривают с помощью российских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и видеокамер.

"На всех объектах новой стройки уже установлены камеры контроля. Еженедельно ведется мониторинг орбитальной группировкой ДЗЗ", - сообщил ТАСС источник на дальневосточном космодроме.

По словам источника, сотрудники подрядной организации ПСО "Казань" в субботу, 8 июня, начали рыть котлован под новый стартовый стол. Заливка бетона под сооружение планируется осенью. В этом месте планируется запуск ракет серии "Ангара". На ПМЭФ вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что собирается посетить космодром с инспекцией.

Сайт kp.ru писал о возведении вблизи космодрома города будущего. Теперь там ждут туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU