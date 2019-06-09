2019-06-09T20:20:05+03:00
В мире

В Нью-Йорке затруднен доступ на избирательный участок в генконсульстве Казахстана

Выборам президента мешает пуэрто-риканский карнавал
Алексей ОСИПОВ
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В Казахстане проходят выборы главы государстваВ Казахстане проходят выборы главы государстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В генконсульстве Казахстана в Нью-Йорке открылся избирательный участок №250, на котором граждане Казахстана, находящиеся сейчас в США, могут проголосовать на выборах президента РК.

Однако, доступ в генконсульство, расположенное на 5-й авеню, сильно затруднен: сама авеню и прилегающие к ней кварталы с 42-й по 49-ю улицу перекрыты полицией из-за ежегодного пуэрто-риканского карнавала.

Дипломаты не учли это обстоятельство и не разместили на официальной странице миссии сообщение об этом, равно как и не опубликовали маршруты движения карнавала и список перекрытых улиц. Предъявление казахстанских паспортов, журналистских аккредитаций и прочих документов не производит на полицейских никакого впечатления, поскольку они не получали указания для беспрепятственного пропуска обладателей таких удостоверений кратчайшим путем. В результате многие люди возвращаются домой.

Похоже, фарсом обернется и запланированная рядом с генконсульством акция протеста: все улицы запружены веселящимися участниками карнавала, в тысячных толпах которых призывающие к бойкоту выборов просто потеряются.

Ожидается, что движение по закрытым улицам будет возобновлено в 17:00 по нью-йоркскому времени, и на участок сможет приехать казахстанский боксер Геннадий Головкин, находящийся сейчас в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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