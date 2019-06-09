Выборы президента Казахстана 2019: соседи выберут главу государства

В Казахстане 9 июня 2019 года проходят выборы президента страны. Избирательные участки открываются в 07:00 (04:00 мск) и будут работать до 20:00 (17:00 мск).

Всего на территории Казахстана откроются 9 970 участков, и еще 65 участков в 51 стране мира. В России граждане республики смогут сделать свой выбор в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. Право голосовать сегодня имеют 11 млн 947 тысяч 995 казахстанцев.

Агитационная кампания в Казахстане стартовала 11 мая и завершилась 7 июня в 24:00. В субботу в стране наступил День тишины. Агитация также запрещена в день голосования.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов в президенты Кахзахстана:

- Аметбеков Жамбыл, депутат Мажилиса парламента Казахстана (от Коммунистической народной партии Казахстана);

- Еспаева Дания, депутат Мажилиса (от Демократической партии Казахстана "Ак жол", "Светлый путь");

- Косанов Амиржан, журналист и общественный деятель (от объединенного национал-патриотического движения "Улт тагдыры", "Судьба нации");

- Рахимбеков Толеутай, председатель правления Национального аграрного научно-образовательный центра (от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", "Аул");

- Таспихов Амангельды, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области, директор производственного филиала АО "КазТрансГазАймак", ТОО "Урал Ойл энд Газ" (от Федерации профсоюзов Республики Казахстан);

- Токаев Касым-Жомарт, действующий президент Республики Казахстан (от партии "Нур Отан", "Свет Отечества");

- Тугел Садыбек, писатель и общественный деятель (от республиканского движения "Улы дала кырандары", "Орлы великой степи").

Напомним, Нурсултан Назарбаев, правивший Казахстаном почти 30 лет и подал в отставку 19 марта 2019 года. После этого бразды правления страной временно принял на себя спикер сената республики Касым-Жомарт Токаев.

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7 июня вся полиция Казахстана перешла на усиленный режим. Глава МВД накануне объяснил, что перед выборами всегда так делают. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что это усиление абсолютно никак не видно на улицах Нур-Султана. И на политической, а уж тем более на предвыборной жизни, совсем не отражается (подробности).