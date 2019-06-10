2019-06-10T09:35:23+03:00
Экономика

Всемирный банк назвал факторы, угрожающие российской экономике

Среди главных рисков расширение санкций и резкое падение цен на нефть
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Всемирный банк назвал риски для российской экономикиВсемирный банк назвал риски для российской экономикиФото: REUTERS
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Всемирный банк перечислил факторы, которые могут угрожать росту российской экономике и финансовой стабильности страны в целом.

В их числе расширение экономических санкций, возникновение новых потрясений на рынках государств с развивающейся экономикой (EMDE), резкое падение цен на нефть и осложнение условий мировой торговли. Также в случае ухудшения макроэкономической ситуации угрозу может представлять значительный рост кредитования населения в российской валюте. А из-за "теневой занятости" граждан РФ уже теряет от 1% до 2,3% ВВП ежегодно.

В докладе Всемирного банка уточняется, что перераспределение средств российского бюджета в пользу здравоохранения и образования могло бы повысить эффективность государственных расходов. Кроме того, повышение производительности труда и выполнение направленных на развитие человеческого капитала национальных проектов также могло бы положительно сказаться на финансовом секторе.

Сайт kp.ru писал о том, что рост российской экономики в 2018 году достиг шестилетнего максимума - 2,3%. Такому успеху не помешали даже многочисленные санкции.

Главные риски для экономики России:

- расширение санкций;

- падение цен на нефть;

- осложнение условий мировой торговли;

- рост кредитования населения;

- потрясения на рынках стран с развивающейся экономикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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