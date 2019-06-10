Всемирный банк назвал факторы, угрожающие российской экономике
Всемирный банк перечислил факторы, которые могут угрожать росту российской экономике и финансовой стабильности страны в целом.
В их числе расширение экономических санкций, возникновение новых потрясений на рынках государств с развивающейся экономикой (EMDE), резкое падение цен на нефть и осложнение условий мировой торговли. Также в случае ухудшения макроэкономической ситуации угрозу может представлять значительный рост кредитования населения в российской валюте. А из-за "теневой занятости" граждан РФ уже теряет от 1% до 2,3% ВВП ежегодно.
В докладе Всемирного банка уточняется, что перераспределение средств российского бюджета в пользу здравоохранения и образования могло бы повысить эффективность государственных расходов. Кроме того, повышение производительности труда и выполнение направленных на развитие человеческого капитала национальных проектов также могло бы положительно сказаться на финансовом секторе.
Сайт kp.ru писал о том, что рост российской экономики в 2018 году достиг шестилетнего максимума - 2,3%. Такому успеху не помешали даже многочисленные санкции.
Главные риски для экономики России:
- расширение санкций;
- падение цен на нефть;
- осложнение условий мировой торговли;
- рост кредитования населения;
- потрясения на рынках стран с развивающейся экономикой.
ИСТОЧНИК KP.RU