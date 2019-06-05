Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России в 2018 году

СЕГОДНЯ 03:39 2019-06-05T03:55:06+03:00

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Во вторник, 4 июня, Всемирный Банк (ВБ) обнародовал доклад под названием «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций», в котором отметил рекордный рост экономики России в 2018 году.

В отчете говорится, что в прошлом году экономика нашей страны достигла самых лучших результатов за последние шесть лет с показателем в 2,3 процента благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от нефти, реализации нескольких крупных проектов и чемпионату мира по футболу. В документе также указывается, что на прошлогодние успехи России не повлияли даже международные санкции.

Однако при этом ВБ понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Аналитики организации объясняют это тем, что нефть на мировых рынках дешевеет, сокращается добыча «черного золота». По этим же причинам Всемирный Банк снизил свой предыдущий прогноз и по росту экономики в мире на текущий год до 2,6%, а на следующий 2020-й — до 2,7 процента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о выходе экономики России из рецессии и «умеренных темпах роста» ВБ сообщил в начале осени 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU