Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" возглавил российский кинопрокат

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-10T12:18:55+03:00

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6 июня на экраны вышел очередной фильм "Люди Икс". Уже за первые четыре дня проката "Люди Икс: Темный Феникс" собрал более 225 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.com.

Фильм стал 12-м в киносерии "Люди Икс". Сага рассказывает о приключениях суперлюдей, которые отправляются в космос на спасательную миссию. Однако, как водится, все идет не по плану, и одна из героинь, Джин Грей, оказывается поражена таинственной космической силой, которая полностью её меняет и превращает в Темного Феникса. Её новые суперспособности угрожают не только Людям Икс, но и всей планете.

Второе место в рейтинге занял мультфильм "Тайная жизнь домашних животных-2". Это продолжение истории о домашних любимцах, которые, оказывается, тоже умеют и думать, и чувствовать, и говорить.

На третьей строчке расположилась картина "Аладдин". Это фильм режиссера Гая Ричи, снятый по мотивам знаменитого мультфильма Disney.

Напомним, ранее исполнители главных ролей в фильме "Люди Икс: Темный Феникс" дали эксклюзивное интервью Kp.ru. Они рассказали о съемках картины, характерах своих героев и психологической составляющей фильма.

Люди Икс: Тёмный Феникс.

ИСТОЧНИК KP.RU