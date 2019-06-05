Джеймс МакЭвой: Я пытался познать русскую душу через водку, и у меня был самый положительный опыт!

На днях в Россию приезжали самые настоящие «Люди Икс». Вернее как - прилетела рыжеволосая красавица Джессика Честейн, сыгравшая в новой серии франшизы про мутантов под названием «Темный Феникс» злую Лиландру Нерамани. Вместе с ней - обаятельный Джеймс МакЭвой (он же Профессор Х, Чарльз Ксавьер). И Саймон Кинберг, известный в первую очередь как автор сценариев к таким культовым фильмам, как «Мистер и миссис Смит», Шерлок Холмс, Логан и кучи серий «Людей Икс». В этот раз он решил полностью рулить процессом, одновременно став продюсером, режиссером и сценаристом фильма, подводящего итог многолетней истории супермутантов. Результат мы можем увидеть с 6 июня во всех кинотеатрах России, а пока узнаем подробности о новых приключениях любимых миллионами героев прямо из их уст.

- Первый вопрос у меня к Саймону. Несколько лет назад вы говорили нашему журналисту, что люди любят в франшизах возвращаться к знакомым героям. А в этом фильме невозможно понять, где добро, где зло - вы решили все перемешать...

- В литературе и в кино всегда «серые» персонажи привлекали больше внимания. Все мои герои наделены и положительными, и плохими качествами, которые можно встретить у людей. Которые иногда поступают эгоистично, в которых иногда присутствуют разрушительные мысли, как и созидательные. Чистый негодяй или просто положительный персонаж - в реальной жизни эти качества проявляются в зависимости от ситуации.

Режиссер Саймон КинбергФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне кажется, что этот фильм немного больше, чем простое развлекательное кино. И со временем его высоко оценят психоаналитики, потому что в нем идет рассказ о том, как человек борется с разрушающей его агрессией и расщеплением личности, и какую роль в этом играют окружающие люди. Но получится ли сейчас донести главный месседж фильма до аудитории, которая идет в кино чаще всего не для того, чтобы думать, а чтобы отвлечься и развлечься?

- Спасибо за этот вопрос. Действительно, борьба героини Софии Тернер с тем, что ее окружает, является отражением душевных мук человека, борьбой с отсутствием самоконтроля. За несколько месяцев до начала съемок мы изучали материалы о шизофрении, о диссоциативных расстройствах личности и так далее. Это помогло нам создать правильный образ Софи, который выглядел максимально приближенным к натуральному. Для меня лично важность темы психического здоровья людей является крайне важной. Я очень рад, что люди наконец начинают понимать, что душевные болезни могут быть такими же опасными, как, например, рак. К той же шизофрении надо относиться максимально серьезно, чтобы сделать жизнь человека, у которого она есть, нормальной. Этот фильм описывает эту тему. Да, вы можете сделать развлекательное кино, на которое вы пойдете в пятницу вечером. Но вы выйдете из кинотеатра, и в вас что-то останется - философия фильма. Может быть, дети начнут задавать вопросы, которые они бы никогда не задали, и это здорово.

- Джессика, я заметила, что Саймон в этом фильме, как и в своих предыдущих, отходит от темы сексуализации женского тела. Давайте вспомним женщин-супергероев прошлого. У той же Женщины-кошки или Ангелов Чарли (уж молчу о спасительницах Малибу) всегда их женская сущность была на переднем плане. Можно ли все же поменять мышление людей, чтобы на женщин смотрели бы, как на равных, и можно было бы избежать этого клише что женщина это в первую очередь сексуальный объект?

- Я не думаю, что мы уже добились серьезных результатов в этой истории. Возможно, это прозвучит странно, но мне кажется, что если общество начнет относится к мужскому телу так же, как и к женскому, то тогда все изменится. Сейчас пока место женщины и правда определяется тем, насколько она внешне привлекательна, а мужчины - тем что он делает и говорит. И я очень заинтересована в том, чтобы в один день мужчин начали бы тоже встречать по внешности. Нет ничего зазорного в том, чтобы быть сексуальным человеком но это не то, за что стоит ценить. Для меня самое главное - это поступки.

Джессика ЧестейнФото: Михаил ФРОЛОВ

(Слово берет Саймон): - Я как и Джессика могу сказать, что если не тренд, то задатки того, что женщина становится субъектом, а не объектом, в нашем обществе уже есть. Роль Джессики в нашем фильме это подтверждает. Люди все чаще говорят о «феминистских» фильмах. А я считаю, что это неправильно. Каждый фильм должен быть таким, где права мужчин и женщин будут одинаково соблюдены.

Джеймс Макэвой в роли лидера мутантов в «Темном Фениксе» так же сменил «масть», представ перед нами в роли тщеславного персонажа, который совершает ради своего взгляда неправильные шаги, которые приводят к катастрофическим последствиями.

- Мне кажется, что персонаж, которого вы играете, полнейший кретин - равнодушный к людям и преследующий лишь свои корыстные цели. Но как по-вашему, есть ли в нем что-то хорошее?

- Я не думаю, что он специально ведет себя так, чтобы случились неприятности. Он просто думает, что поступает правильно. Ксавьер устал от своей миссии, и хочет сделать весь мир своим большим домом, И его одержимость скорее всего делает не сколько антагонистом, а скорее человеком который идет в своем направлении.

Джеймс Макэвой и Джессика ЧестейнФото: Михаил ФРОЛОВ

- Ваш герой считает, что если его команда не молодец, то он сам не молодец. И «Люди Икс» должны пойти и сделать что-то лишь для того, чтобы Профессор бы почувствовал себя хорошо. Это как родительско-детские отношении, когда дети должны хорошо учиться, чтобы молодцом в итоге была мама или папа. Не проводите ли вы тут такие же параллели?

- Да, для меня «Люди Икс» лучше, когда они как раз о семейных отношениях. Они же и живут по сути, как семья в особняке моего героя, Профессора Икс. Джин его дочь, Рейвен-сестра...Я знаю, как отец, успехи вашего ребёнка могут иметь на вас определённое влияние и даже иногда нездорово влиять на ваши отношения, заставляя вас становиться тщеславным. И если вы будете ждать, что ваш успех будет отражаться в ваших детях или же ждать, что их успех сделать вас замечательным отцом, то это провал.

- Я знаю, что Софи Тернер просматривала ролики о шизофрении и других психических заболеваниях. Вам, для того, чтобы сыграть «нового» Чарльза Ксавьера, пришлось готовиться каким-то специальным образом?

- О, я смотрел выступления политиков, причем тех, которые без ума от себя, тех, которые умеют работать с толпой. Тут важно было понять, как ведут себя люди, которые ведут себя так, что всеми клетками верят в то, что они говорят.

- Что было самым сложным на этих съемках?

- Может быть финальная сцена, которая была очень эмоциональной. Когда Чарльз физически не может принимать участие в битве, но при этом очень хочет сделать что-то важное.

- Вам не показалось, что этот фильм сложноват для подростков? Тут же поднимается вопрос того, как быть если у твоих близких случается психическое расстройство. Не слишком ли это для основной аудитории ленты?

- Может быть, и это здорово. Я счастлив от этого. Я не думаю что они будут этим напуганы. Но если да, то супер.

На днях в Россию приезжали самые настоящие «Люди Икс»Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Какова главная идея фильма по его мнению? Мне показалось что это о том, чтобы не уничтожить себя и близких и как себя контролировать...

- Для меня фильм о том, чтобы говорить правду и быть честным с теми, кто вокруг тебя. Иначе все развалится.

- Не могу не спросить тупой вопрос - а когда вы были маленьким, о какой суперспособности вы мечтали?

- Разговаривать с животными. И я до сих пор не оставляю надежды.

- Я знаю, что на пресс-конференции вы были в черных очках. И когда вас спросили, по какому поводу вы их надели (солнца там вроде не наблюдалось), то вы признались что за день до познавали «загадочную русскую душу». С томиком Достоевского ходили на балет или Парк Горького?

- Нет, это был не Достоевский. Я был на вечеринке и просто выпил с друзьями много водки, и вы знаете, мне таки удалось понять ее! У меня был очень, очень положительный опыт!

О чем фильм?

Сценарист и режиссёр Саймон Кинберг создал самый радикальный фильм из серии «Люди Икс». Темный Феникс» — это культовая история о том, как одарённая мутантка Джин Грей превратилась в самую мощную силу во вселенной. Фильм стал кульминацией саги о супергероях, которая вот уже два десятилетия не сходит с экранов.

Выполняя опасную миссию в открытом космосе, Джин Грей (Софи Тёрнер) оказывается на пороге гибели. В этот момент в неё вселяется космическая сущность, которая наделяет ее невероятной силой. Теряя контроль, Джин причиняет боль своим самым любимым людям. Своими действиями она вносит раскол в сообщество Людей Икс. И в итоге они встают перед сложнейшим этическим вопросом: что же делать, если любимый человек становится смертельно опасен для всего мира? Джессика Честейн сыграла роль инопланетянки, которая провоцирует Джин на то, чтобы она поддавалась своим темным порывам. Ее цель - уничтожить ее руками жизнь на Земле, так как «люди - бактерии», от которых надо избавиться.