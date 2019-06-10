Министр финансов объяснил почему реальные доходы россиян уменьшаются при росте зарплат

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-10T15:38:45+03:00

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Министр финансов России Антон Силуанов назвал две причины бедности своих соотечественников. По его мнению, реальные доходы россиян уменьшаются из-за роста потребительского кредитования и досчета теневого сектора в экономике. Такое заявление чиновник сделал на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы - расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, - они тянут показатель реальных доходов вниз", - приводит слова Силуанов РИА "Новости".

С его слов, рост потребительских и ипотечных кредитов влечет за собой уплату процентов. Туда как раз и уплывают деньги. Более того, на количество бумаг в кармане россиян имеет воздействие так называемый досчет теневого сектора в отрасли. В годовом выражении показатели реальных доходов падают, но глава Минфина сделал оптимистичный прогноз.

"В целом мы ожидаем рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше, чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен", - сказал министр.

Заметим, в 2018 году число бедных россиян сократилось на 400 тысяч человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила позитивную динамику в данной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU