Число бедных россиян сократилось на 400 тысяч человек в 2018 году

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-10T10:49:35+03:00

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Число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и теперь составляет 12,9% всего населения страны. Такие данные предоставила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

"[Позитивная динамика] есть. Может быть, она не такая активная, как нам бы хотелось", - сказала замглавы правительства по вопросам социальной политики.

Она напомнила, что снижение уровня бедности в два раза остается ключевой национальной целью, и именно поэтому отдельного проекта в данном направлении нет - "всё должно работать на это". Речь идет, прежде всего, о темпах экономического роста, поскольку одни пособия и меры социальной поддержки здесь не помогут.

"У нас самая обиженная в этом смысле часть населения — семьи, имеющие детей, особенно многодетные. 51% из них, к сожалению, находятся за чертой бедности", - сказала Голикова в интервью газете "Известия".

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас в России создается реестр малообеспеченных семей, который будет включать в себя максимально полную информацию о тех, кому нужна государственная помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703694" frameborder="0"></iframe> Медведев: «В России 19 миллионов бедных».

ИСТОЧНИК KP.RU