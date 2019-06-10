Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
В Кремле ведется подготовка визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию, который должен состоятся в октябре этого года. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Москва придает этой подготовке большое значение.
«Действительно, такой визит готовится. Мы придаем большое значение этой подготовке, у нас партнерские, очень эффективные отношения с Саудовской Аравией. Продолжаем готовиться, сделаем соответствующее официальное заявление», - ответил представитель Кремля на вопрос о возможном визите Путина в Саудовскую Аравию в октябре.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии, министр энергетики королевства Халид аль-Фалих сообщил, что во время визита Путина в королевство Эр-Рияд готов подписать соглашение об упрощении визовый режим для отдельных категорий граждан, прежде всего предпринимателей и инвесторов.
ИСТОЧНИК KP.RU