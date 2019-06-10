Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-10T15:49:05+03:00

Ранее Эр-Риад предложил в ходе визита российского лидера подписать соглашение об упрощении визового режима между двумя странами

Изменить размер текста: A A

В Кремле ведется подготовка визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию, который должен состоятся в октябре этого года. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Москва придает этой подготовке большое значение.

«Действительно, такой визит готовится. Мы придаем большое значение этой подготовке, у нас партнерские, очень эффективные отношения с Саудовской Аравией. Продолжаем готовиться, сделаем соответствующее официальное заявление», - ответил представитель Кремля на вопрос о возможном визите Путина в Саудовскую Аравию в октябре.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии, министр энергетики королевства Халид аль-Фалих сообщил, что во время визита Путина в королевство Эр-Рияд готов подписать соглашение об упрощении визовый режим для отдельных категорий граждан, прежде всего предпринимателей и инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU