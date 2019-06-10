Саудовская Аравия и Россия могут облегчить визовый режим

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-10T14:39:15+03:00

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Саудовская Аравия предлагает России упростить визовый режим для отдельных категорий граждан, прежде всего предпринимателей и инвесторов, что будет способствовать наращиванию сотрудничества между двумя странами. Соответствующие заявление сделал сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии, министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

«Саудовская Аравия предложила... облегчить работу по получению виз для такой категории граждан, как бизнесмены и инвесторы. Поэтому в обмен Саудовская Аравия рассчитывает, что РФ так же поступит и представит привилегии и облегчение режима получения визы для определенной категории граждан Саудовской Аравии», - сказал саудовский министр, отметив, что Эр-Рияд готов подписать соответствующие соглашение во время визита российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Напомним, в начале мая, Россия и Иран подписали протокол об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан, прежде всего предпринимателей, которые будут получать визы на основании прямых приглашений заинтересованных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU