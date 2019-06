Новак допустил обрушение цен на нефть до 30 долларов за баррель

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-10T17:55:19+03:00

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что согласен с мнением о том, что цена на нефть может упасть до 30 долларов. Это произойдет, по его мнению, в том случае если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+. Такие события прогнозировал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что касается возможности такого сценария, то он не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, в третьем квартале, от баланса спроса и предложения и от того, как будут развиваться события, связанные с неопределенностями: с торговыми войнами, санкционным давлением, которое идет на ряд стран", - приводит слова Александра Новака РИА "Новости".

Отметим, Организация стран – экспортёров нефти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries сокр. OPEC) и Россия в начале 2017 года заключили договор по сокращению добычи нефти. Сделку могут продлить до второго полугодия 2019 года. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече в Вене в начале июля.

Заметим, в прошлом году Силуанов заявил о снижении зависимости экономики от нефти и санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU