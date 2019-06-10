2019-06-10T21:09:48+03:00
Политика

Лавров потребовал восстановления прав России в Совете Европы

Министр иностранных дел провел телефонный разговор с главой ПАСЕ
Григорий ЛЕОРДА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ Сергей Лавров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону пообщался с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Дипломат подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации.

"Была обсуждена ситуация в ПАСЕ в преддверии летней сессии ассамблеи 24-28 июня. Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в полном объеме и без изъятий, что соответствует духу и букве Устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 17 мая. Лавров также высоко оценил вклад ответственных членов КМСЕ в разработку и принятие указанного решения", - сообщает дипведомство.

В свою очередь, российская сторона подтверила заинтересованность в продолжении разностороннего сотрудничества. Напомним, делегация РФ с 2014 года была лишена права голоса в ПАСЕ. Это было связано с воссоединением Крыма с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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