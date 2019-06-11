В Польше нашли тоннель, который может привести к Янтарной комнате

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-11T09:52:39+03:00

Вход в подземелье был спрятан под большим слоем земли, деревом и 100-килограммовой бетонной плитой

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На территории комплекса немецких бункеров в польском поселении Мамерки обнаружили вход в старинный тоннель, который может привести музейщиков к местоположению Янтарной комнаты.

Сайт kp.ru писал, что эта тончайшая работа была выполнена мастером Андреасом Шлютером в 1709 году для прусского короля Фридриха I. Позже его сын преподнес драгоценные панели в дар Петру I.

Во время Второй мировой войны Янтарную комнату не стали эвакуировать, боясь ее повредить, а вот фашистов это не остановило - в 1941-м они вывезли сокровище в Королевский замок Кенигсберга (Калининград). Незадолго до штурма города весной 1945 года комната бесследно исчезла. Кто-считает, что панели сгорели при бомбардировке, но большинству хочется верить в их чудесное спасение.

Одним из возможных мест сокрытия янтарных панелей являются именно Мамерки, где в первой половине прошлого века была штаб-квартира командования сухопутных войск вермахта. Сотрудник местного музея Бартоломей Плебаньчик рассказал о том, что подземный тоннель был найден с помощью профессионального георадара. Раскопки привели историков к люку, который почти наверняка не открывался со времен войны.

Тоннель планируется вскрыть до конца июня

Вход в подземелье был намеренно засыпан толстым слоем земли и прикрыт 100-килограммовой бетонной плитой. Также, чтобы добраться до люка, необходимо выкорчевать дерево, выросшее над ним. Предполагается, что специалисты спустятся в тоннель в конце июня после того, как уладят все юридические нюансы, передает RMF FM.

ИСТОЧНИК KP.RU