Старший брат Ким Чен Ына, убитый в 2017 году, мог быть информатором ЦРУ

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-11T09:57:16+03:00

По данным газеты The Wall Street Journal, Ким Чен Нам не раз встречался с представителями американского разведывательного управления

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Убитый в малайзийском аэропорту в 2017 году старший брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына мог быть информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Как пишет газета The Wall Street Journal, Ким Чен Нам не раз встречался с сотрудниками управления. В частности, в феврале 2017 года, когда на него и было совершено покушение, старший брат северокорейского лидера ехал в Куала-Лумпур на переговоры с представителем ЦРУ. Возможно, у него были и другие причины.

Издание заявляет, что другие обстоятельства работы Ким Чен Нама на спецслужбы США будт изложены в книге журналиста The Washington Post, которая увидит свет уже 11 июня.

Напомним, Ким Чен Нам погиб 13 февраля 2017 года. Ему стало плохо в аэропорту Куала-Лумпура после того, как в него брызнули неизвестной жидкостью. По данным малайзийских властей, старший брат Ким Чен Ына был отравлен нервно-паралитическим веществом VX.

ИСТОЧНИК KP.RU