2019-06-11T10:40:23+03:00
Происшествия

В Сиднее мужчина ударил полицейского ножом по горлу

Офицера госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавшего задержали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Сиднее мужчина напал с ножом на 24-летнего полицейскогоВ Сиднее мужчина напал с ножом на 24-летнего полицейскогоФото: REUTERS
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Офицер австралийской полиции подвергся нападению во время исполнения служебных обязанностей на юго-западе Сиднея во вторник, 11 июня.

Правоохранители прибыли в один из домов района Ливерпуль в поисках 58-летнего мужчины, однако на встречу им вышел другой местный житель. Он вступил с полицейскими в словесную перепалку, а затем набросился на них с ножом.

Один из стражей порядка - 24-летний констебль - получил серьезные ранения руки и шеи и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему уже сделали операцию.

Что касается нападавшего, то он был задержан, как и другой мужчина, в поисках которого полицейские пришли в этот дом. Обоих сейчас допрашивают правоохранители. На месте ЧП работают судмедэксперты, сообщается на сайте местной полиции.

"КП" писала о том, что днем ранее вооруженный двумя ножами мужчина напал на полицейского-стажера в городе Сорск в Хакасии. Злоумышленника задержали, а правоохранитель оказался в больнице. Его жизни ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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