ВЦИОМ выяснил, чем гордятся россияне

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-11T13:14:19+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, какие мысли появляются у наших сограждан при слове "Россия".

Большинство (31%) ответили - Родина. Это самый популярный ответ. Многие (29%) сказали: "Великая держава". Многие гордятся её армией и флотом. Участники опроса не забыли и про огромную территорию нашей страны. Для девяти процентов именно она является символом России. Также в ответ на вопрос вспоминали про добрых и хороших людей, надежду на светлое будущее.

Однако, не обошлось и без негативных ответов. Шесть процентов опрошенных назвали низкий уровень жизни, бедность и нищету. А три процента высказались о запредельной коррупции и воровстве.

Герб, гимн и флаг также являются неизменными символами страны для 16% россиян. А второй по популярности ответ - богатая природа. Примечательно, что еще четыре процента ассоциируют Россию с медведем, а три - с березой.

Среди предметов национальной гордости россиян особо выделяются вооружение, народное единство и достижения наших спортсменов.

Результаты опроса Графика: ВЦИОМ

ИСТОЧНИК KP.RU