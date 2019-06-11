Путин встретится с президентом Киргизии в Бишкеке на этой неделе

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-11T13:54:01+03:00

Президент России обсудил с Сооронбаем Жээнбековым по телефону подготовку саммита ШОС

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Во вторник, 11 июня, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Лидеры обсудили подготовку саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проудет в Бишкеке уже на этой неделе - 13-14 июня.

"Условлено о проведении двусторонней встречи на полях мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам переговоров.

В пресс-службе также добавили, что во время телефонного разговора Путин и Жээнбеков подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-киргизских отношений".

Напомним, накануне представитель МИД Индии заявил, что премьер-министр страны Нарендра Моди рассчитывает провести переговоры с Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. А также Моди намерен пообщаться с лидером Китая Си Цзиньпином.

ИСТОЧНИК KP.RU