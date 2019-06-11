Путин встретится с президентом Киргизии в Бишкеке на этой неделе
Во вторник, 11 июня, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Лидеры обсудили подготовку саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проудет в Бишкеке уже на этой неделе - 13-14 июня.
"Условлено о проведении двусторонней встречи на полях мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам переговоров.
В пресс-службе также добавили, что во время телефонного разговора Путин и Жээнбеков подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-киргизских отношений".
Напомним, накануне представитель МИД Индии заявил, что премьер-министр страны Нарендра Моди рассчитывает провести переговоры с Путиным "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. А также Моди намерен пообщаться с лидером Китая Си Цзиньпином.
ИСТОЧНИК KP.RU