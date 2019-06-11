2019-06-11T19:35:11+03:00
Спорт

«Ювентус» проявляет интерес сразу к четырем игрокам «Реал Мадрида»

Туринский клуб нацелился сразу на четырех игроков мадридского «Реала» как приоритетные цели трансферов
Дарья КРЫЛОВА
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Гарет Бэйл.Гарет Бэйл.Фото: REUTERS
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С приходом в клуб Криштиану Роналду, сложилось стойкое впечатление, что руководство «туринцев» забыло о существовании в мире каких-либо еще клубов, помимо бывшего клуба португальца. На протяжении всего зимнего трансферного окна и открывшегося сейчас летнего, итальянские газеты пестрели новостями о том, что «Ювентус» интересуется тем или иным «мадридистом»: Гарет Бэйл, Серхио Рамос, Марсело Виерра, Марко Асенсио, Хамес Родригес.

Вот и сейчас Tuttosport сообщили, что «Старая Синьора» нацелилась сразу на четверых. На этот раз, «туринцев» заинтересовали атакующий защитник и по совместительству лучший друг Криштиану Роналду - Марсело Виерра, находящийся в аренде в «Баварии» полузащитник Хамес Родригес, знакомство Роналду с которым началось с того, что португальцу понравилась прическа испанца, находившийся долгое время до возвращения Зидана в опале и не получавший достаточно игрового времени, и полузащитник Дени Себальос.

При этом, Марсело неоднократно опровергал все слухи о переходе в «Ювентус» вслед за лучшим другом и заявлял, что «счастлив в Реале».

Иско с приходом Зидана гарантировал себе стабильное место в основе, тогда как Хамес Родригес, большую часть времени проводит на скамейке запасных в мюнхенской «Баварии», а Дени Себальос ни в чем выдающимся замечен не был.

Помимо этого, недавно полузащитник «Манчестера Юнайтед» Поль Погба высказал желание вернуться в Турин, а для этого «Ювентус» должен либо продать сразу нескольких своих ключевых игроков: Пьянича, Манджукича, Конселу и Перина, либо включить в сделку по Погба кого-то из своих атакующих хавбеков, то есть Пауло Дибалу или Дугласа Косту.

Так же, «Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Аякса» Маттеаса де Лигта, получившего известность и востребованность после знаменитого «чуда Аякса» в Лиге Чемпионов 2018-2019, и полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша, привлекшего внимание топ-клубов своей игрой за сборную Португалии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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