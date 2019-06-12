2019-06-12T10:16:26+03:00
В мире

США прокомментировали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Ранее Помпео поручил госдепу одобрить 22 незавершенные сделки по продаже оружия на 8,1 миллиарда долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для противодействия Ирану
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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США прокомментировали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую АравиюСША прокомментировали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую АравиюФото: REUTERS
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США планируют продавать оружие ОАЭ и Саудовской Аравии, так как в противном случае эти страны будут покупать его у России и Китая. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

- Если они не покупают у США, а мы очень их надежный партнер, то они по соображениям безопасности должны пойти (покупать) либо в Китай, либо в Россию, - заявил Шанахан.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео поручил госдепу одобрить 22 незавершенные сделки по продаже оружия на 8,1 миллиарда долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для противодействия Ирану. При этом предусмотрена возможность сборки ряда высокоточных видов вооружения в Аравии, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти. Эр-Риад выступил против антикартельного закона, который в случае принятия позволит американскому правительству подавать антимонопольные иски против стран, состоящих в ОПЕК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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